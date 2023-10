Comune, i consiglieri del Pd: "Vergogna l'assenza maggioranza in aula"

"L'assenza di una parte della maggioranza fa cadere il numero legale durante la seduta di Consiglio comunale: alla presenza del sindaco in aula, si parlava di emergenza incendi e rifiuti, temi importanti che riguardano tutti. Tutti i consiglieri del Pd in aula, iscritti a parlare, non hanno potuto portare all'attenzione dei primo cittadino le riflessioni che preoccupano gran parte della città". A dirlo sono i consiglieri del Pd al Consiglio comunale, Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo e Teresa Piccione.

"Non vorremmo - aggiungono - che le poltrone avessero più peso dei problemi reali che stanno minando il quotidiano della nostra Palermo. In una sola parola vergogna. Cogliendo una frase riportata dal sindaco in aula, nella sua relazione, non vorremmo che si ritrovasse solo a ululare alla luna".