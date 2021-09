Cefalù, i consiglieri comunali Jessica Barranco e Carmelo Greco passano al gruppo Misto

I consiglieri comunali Jessica Barranco e Carmelo Greco escono dal gruppo di minoranza Cefalù Terzo Millennio e approdano al gruppo Misto. “Oggi si interrompe quel percorso comune del progetto Cefalù Terzo Millennio, nato in occasione delle elezioni amministrative del 2017 – dichiarano la Barranco e Greco all'unisono - non vediamo più orizzonti comuni e prospettive politico-amministrative che possano farci ancora rimanere insieme. In questi anni - spiegano - si è completamente disgregata la risorsa degli oltre tremila elettori, che al termine delle scorse consultazioni amministrative, avrebbe dovuto fungere da stimolo e da collante per alimentare il dibattito politico e costruire, seppur dai banchi dell'opposizione, le basi per una nuova Cefalù. Non esistono quindi i presupposti per continuare a condividere temi e argomenti nello stesso gruppo di opposizione".

Da qui la scelta di lasciare il gruppo. "Scegliamo - proseguono Barranco e Greco - di continuare il nostro percorso di opposizione all'attuale amministrazione, guardando all'interesse dei nostri cittadini e continuando a portare avanti le loro istanze, pronti a gettare le basi del futuro della nostra amata Cefalù, coinvolgendo quanti vorranno fare parte di un consesso civico in cui non potranno esserci ruoli e progetti precostituiti. E' fin troppo riduttivo parlare di ripartenza, ponendosi obiettivi da Terzo Millennio, se, per riprendere il percorso, ci si deve trovare ancorati a persone e volti del secondo millennio. Porteremo a termine il nostro mandato di consiglieri comunali - concludono i due consiglieri - tra le fila dell'opposizione, garantendo, all'interno del palazzo di Città, rappresentanza a tutti i nostri concittadini. Viva Cefalù 2022!”.