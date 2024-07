Sesta circoscrizione, il consigliere Pietro Bucchieri aderisce alla Democrazia Cristiana

Il consigliere della VI Circoscrizione di Palermo, Pietro Bucchieri, ha aderito alla Democrazia Cristiana. Eletto tra le fila di Alleanza per Palermo, oggi ha ufficializzato il passaggio nel partito guidato dal segretario nazionale, Totò Cuffaro.

"Credo fortemente che per fare buona politica si debba tornare ad instaurare un rapporto diretto con i cittadini ed è questa la motivazione per la quale ho deciso di aderire al progetto della Dc - dichiara Pietro Bucchieri -. Abbiamo il dovere di curare il proprio territorio, metterci a disposizione della gente, migliorare la vivibilità di alcune aree, intervenire per eliminare disfunzioni e storture. Ringrazio il segretario nazionale Totò Cuffaro e il consigliere Salvatore Imperiale per avermi accolto in questa grande famiglia".

Il consigliere comunale Salvatore Imperiale sottolinea la crescita della Dc in città: "Anche a Palermo sale il numero di amministratori che vogliono sposare il nostro progetto politico e siamo felici che le adesioni vengano da chi quotidianamente affronta le problematiche dei vari quartieri delle città. Diamo il benvenuto a Pietro Bucchieri e siamo sicuri che riuscirà a dare il giusto apporto per affrontare le problematiche della VI Circoscrizione".