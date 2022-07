Il consigliere comunale di Caltavuturo Iolanda Teresi aderisce a Forza Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un’altra adesione e Forza Italia di una consigliera comunale in provincia di Palermo. Aderisce a Forza Italia la consigliera comunale di Caltavuturo, Iolanda Teresi. Insegnante di scuola primaria e da due anni consigliere comunale nel Comune delle Madonie, Teresi ha deciso di aderire al partito azzurro formalizzandolo dopo un ultimo incontro con il coordinatore regionale del partito Gianfranco Miccichè.

“Il Presidente Miccichè – dice Teresi – mi ha accolta facendomi sentire a casa e soprattutto dimostrando grande interesse e sensibilità per il nostro territorio e le problematiche ad esso legate, quale la viabilità, l'occupazione giovanile e il patrimonio culturale da dover custodire. Gli sono grata – aggiunge – per la sua disponibilità e gentilezza e sono certa della sua collaborazione e di quella di tutto il partito azzurro per poter migliorare questa realtà madonita. Da oggi prosegue il mio percorso all’interno di un partito con le idee chiare improntate alla crescita del territorio e al benessere dei cittadini”. Esprime il proprio apprezzamento, per questa ennesima adesione al partito, il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè che esprime il proprio “benvenuto nella grande famiglia di Forza Italia alla neo consigliera Iolanda Teresi, certo che il suo impegno e azione politica sarà alquanto preziosa per lo sviluppo del territorio e il benessere dei suoi abitanti e per la crescita del partito azzurro”.