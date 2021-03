Coni, Bertolino: "Bella notizia la disponibilità alla candidatura di Massimo Costa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La candidatura di Massimo Costa alla carica di componente della Giunta nazionale del Coni, in rappresentanza dei Comitati regionali per il quadriennio 2021/24, continua a ricevere consensi trasversali da parte delle istituzioni politiche. A Costa sono giunti attestati di stima anche da parte di Francesco Bertolino, presidente della quinta commissione consiliare (Sport e cultura) del Comune di Palermo.

"La disponibilità alla candidatura di Massimo Costa come componente della Giunta nazionale del Coni è davvero una bella notizia per tutto il mondo sportivo - ha detto Bertolino, che è anche esponente di Italia Viva - e dona voce al sano desiderio di quella parte del mondo giovanile che vorrebbe essere responsabilmente presente nella gestione delle politiche sportive. In questi anni di impegno politico all'interno delle istituzioni, ho avuto modo di apprezzare il lavoro svolto da Massimo nella promozione della cultura dello sport, intesa nella sua più ampia e profonda prospettiva di visione e cultura della vita. Va inoltre riconosciuto a Massimo uno straordinario lavoro organizzativo e operativo e un incessante impegno profuso durante la sua esperienza al Coni regionale.

Il mio augurio perché questa candidatura possa essere sostenuta con un ampio consenso, certo che la presenza di Massimo all’interno della Giunta rappresenterà una risorsa per tutto il mondo dello sport».