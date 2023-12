Congresso regionale di Azione, Maria Saeli candidata unica alla segreteria: "Dialogheremo con destra e sinistra"  

Conto alla rovescia per il congresso regionale di Azione, che si terrà a Palermo giovedì prossimo. L'unica mozione congressuale è quella a supporto della candidatura di Maria Saeli, 35 anni di Bagheria, ex tesoriere nazionale di Più Europa, vicina a Fabrizio Ferrandelli.

Ad ospitare il congresso saranno le Officine Bellotti di via Gagini. Al congresso è prevista la partecipazione della presidente e deputata nazionale Mara Carfagna che, un'ora prima dei lavori, si confronterà con gli under 30 iscritti ad Azione. Il partito di Carlo Calenda in Sicilia conta circa 1.600 tesserati, di cui 500 a Palermo. Al congresso saranno circa 120 i delegati: si tratta dei dirigenti provinciali più votati ai congressi locali. Ci saranno anche i consiglieri comunali Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto (rispettivamente componente del direttivo nazionale e segretario nazionale), che da qualche giorno hanno aderito a Lavoriamo per Palermo, il gruppo del sindaco Lagalla. Un'operazione che si è chiusa con il beneplacito di Calenda.

Ferrandelli e Canto non avranno ruoli nel direttivo regionale. A livello cittadino, invece, a gennaio si farà un congresso per dare la delega sull'azione programmatica ai due consiglieri comunali che hanno stretto un accordo civico con Lavoriamo per Palermo. "Azione - spiega Maria Saeli, candidata alle Europee del 2019 e alle ultime Politiche nel collegio uninominale di Bagheria con Più Europa - è nata per portare avanti proposte politiche concrete. Sulle cose da fare, a Palermo così come in Sicilia, noi dialogheremo senza pregiudizi tanto con il centrodestra quanto con il centrosinistra".

Al congresso regionale, Saeli illustrerà tre punti programmatici: "Sanità, infastrutture e mobilità, turismo sono i tre pilastri della mozione congressuale. Il fatto che la mia sia una candidatura unica e unitaria è motivo di orgoglio perché nasce dalla base, ovvero dal gruppo territoriale siciliano. Fare il segretario sarà un onore ma anche un onere".