Congresso Dc Sicilia, Marchesini (Ugl): "Passo importante per un ruolo di primo piano del partito"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è celebrato sabato 17 settembre presso l’Hotel storia Palace di Palermo il primo congresso regionale della Dc che affidato a Stefano Cirillo la guida della segretaria regionale della Democrazia cristiana in Sicilia. Erano presenti 1.200 delegati provenienti dalle nove province siciliane e per un totale di circa duemila partecipanti. Presidente del partito è stato eletto Carmelo Pullara, vicesegretari Ignazio Abbate e Angela Cocita, responsabile organizzativo Carmelo Pace.

Fra gli invitati al congresso anche il segretario territoriale responsabile dell’Ugl Palermo, Claudio Marchesini, che a margine del congresso ha dichiarato: "E' un passo importante che un partito storico come la Democrazia cristiana ritorni in maniera così preponderante in Sicilia e probabilmente anche a livello nazionale a ricoprire un ruolo di primo piano. Auguriamo buon lavoro ai neoeletti, nelle persone di Cirillo e Pullara".