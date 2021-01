Non solo giornalisti, l'Ars cerca anche 23 assistenti parlamentari

I candidati dovranno sostenere una prova preliminare selettiva con cinquanta quesiti attitudinali a risposta multipla, tre prove scritte e, infine, prove orali e tecniche. Ecco i requisiti richiesti per l'ammissione

Un concorso per selezionare 23 assistenti parlamentari di prima fascia. A bandirlo è l'Assemblea regionale siciliana. Per l'ammissione è necessario esdsere maggiorenni e non avere più di 41 anni. Il requisito minimo di studio richiesto è il diploma di licenza media con il massimo dei voti.

La commissione esaminatrice sarà nominata con un decreto del presidente dell'Assemblea: i candidati dovranno sostenere una prova preliminare selettiva con cinquanta quesiti attitudinali a risposta multipla, tre prove scritte e, infine, prove orali e tecniche.

