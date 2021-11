Concessioni balneari: "Bene la sentenza del Consiglio di Stato che stoppa le proroghe al 2033"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Bene la sentenza del Consiglio di Stato che stoppa le proroghe al 2033. Le Spiaggie, finalmente, saranno per tutti, di chi vuole un servizio a pagamento e di chi non può o non vuole sostenere questa spesa. Una sentenza che restituisce alla collettività il piacere di potere godere della spiaggia e del mare anche gratuitamente. Ora pensiamo a Mondello, almeno il 50% dovrà essere a fruizione libera e il resto potrebbe essere messo a bando a lotti di 3000 mq intervallati da almeno 100 metri di spiaggia a fruizione pubblica con doccie pubbliche. Chi si aggiudica i lotti dovrà tenere pulito anche il resto dell'arenile. Per Mondello e Palermo é una grande opportunità di lavoro e di sviluppo. Il Comune è la Regione facciano la loro parte approvando il piano spiaggie, Pdum subito!

Carmelo Sardegna, portavoce Sicilia

Filippo Occhipinti, portavoce Palermo