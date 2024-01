Il concerto di Elodie a Capodanno, ancora polemiche nel centrodestra: l'ex assessore Figuccia all'attacco

Si allarga il fronte interno al centrodestra delle contestazioni per il Capodanno a piazza Politeama. Dopo il capogruppo di Forza Italia Gianluca Inzerillo - che ha presentato una richiesta di accesso agli atti su come sono stati spesi i fondi e sui problemi tecnici che ci sono stati durante il concerto di Elodie, da cui però si è dissociato il coordinatore regionale del suo partito - esce allo scoperto anche Sabrina Figuccia della Lega.

L'ex assessore al Turismo vuole capire come mai - a fronte dei 400 mila euro spesi - l'evento nei fatti sia stato "riservato a poche persone: ovvero ai 10 mila nostri concittadini che sono andati al Politeama". Parole destinate a rinfocolare le polemiche sulla vicenda, diventata un vero e proprio caso politico all'interno della maggioranza, dove non mancano gli scontenti. Figuccia, sostituita in Giunta dal collega di partito Alessandro Anello, è tra questi.

L'ex assessore prosegue elencando "i disservizi tecnici di troppo" e si sofferma sulla mancata diretta televisiva della performance di Elodie. "Aver speso poco meno di mezzo milione di euro e non aver neanche previsto la diretta tv è stato un grave errore degli uffici, che così hanno privato alla stragrande maggioranza dei palermitani la possibilità di assistere al concerto. Inoltre, come se non bastasse, ci si è messo anche il malfunzionamento degli impianti di amplificazione a complicare la serata e ad innervosire la cantante. Insomma, quello che doveva essere un evento da ricordare, ha invece dimostrato un tasso di approssimazione un po’ troppo alto, che adesso deve trasformarsi in monito a fare meglio e usare maggiore attenzione, soprattutto per rispetto ai contribuenti palermitani".

Anche l'opposizione inclaza l'amministrazione comunale. Lo fa con un'interrogazione depositata stamattina dai consiglieri e dalle consigliere comunali di Oso, Progetto Palermo, Pd, Movimento 5 Stelle e gruppo Misto. "Chi pagherà per i danni che la città di Palermo ha subito per via del flop dell’evento di Capodanno? L’amministrazione ha fatto tutto quanto in suo potere per evitarlo?", domandano le minoranze.

"E' certo che i problemi legati all’evento di Capodanno abbiano arrecato un danno a Palermo, ai suoi cittadini e alle sue cittadine. Dalla mancata diretta tv dell’esibizione di Elodie, alle inefficienze tecniche che hanno compromesso proprio la sua performance, momento centrale dell’evento, le finalità istituzionali dichiarate dalla Giunta cittadina non sono state certamente raggiunte. Era proprio la fruizione collettiva, esplicitamente enunciata dalla Giunta, uno degli obiettivi dichiarati accettando l’offerta, sottolineandone anche le ricadute negative e il danno di immagine che la mancata organizzazione avrebbe comportato per la città. L’offerta artistica dell’aggiudicataria dell’evento prevedeva la diretta tv di tutto la notte di Capodanno e riguardava anche la gestione dell’impianto audio e della strumentazione tecnica. Le criticità vanno imputate dunque esclusivamente a loro?".

Su questi e altri punti, i consiglieri d'opposizione si attendono anche una risposta dell'assessore alla Cultura, Giampiero Cannella. "Nell'attesa che Cannella venga a riferire in Aula, con questa interrogazione chiediamo di sapere se l’amministrazione attiva abbia già accertato a chi attribuire i disservizi, se sia stata già avanzata o sia intenzione della giunta procedere con una richiesta di risarcimento e a quanto ammonta la stima di tale risarcimento, ritenendolo un atto dovuto a tutela della città e del bene comune che oggi risulta danneggiato".