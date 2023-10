Comune di Villabate, Rosato (Fratelli d’Italia) nuovo presidente della commissione Bilancio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Biagio Rosato, esponente di Fratelli d'Italia, è il nuovo presidente della I Commissione del Comune di Villabate, quella che ha competenza su Affari Generali, Bilancio, Finanza e Personale. Prende il posto della dimissionaria Giusy Cottone (a sua volta ora vicepresidente) e la sua nomina è avvenuta con il voto unanime dei componenti.

"Un incarico stimolante che mi gratifica molto, ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia che mi hanno accordato ritenendomi anche un elemento di garanzia. Come sempre garantirò il massimo impegno per dare risposte concrete ai villabatesi - sottolinea Rosato, vicino politicamente all'assessore regionale Alessandro Aricò e presidente anche della Commissione Urbanistica e Attività produttive - Mi sono volentieri messo a disposizione dell’amministrazione comunale con l’obiettivo di dare nuovo slancio all’attività della Commissione, e quindi dell’Ente, e lavorare fin da subito agli atti propedeutici finalizzati a predisporre quanto prima il bilancio consuntivo. Approvare in tempi brevi il documento contabile consentirebbe all’Ente di esercitare la sua attività in maniera più efficace così da poter soddisfare al meglio le legittime esigenze dei cittadini".