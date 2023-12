Terrasini, il sindaco Maniaci: "Approvato in Giunta il bilancio di previsione 2024"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Questa sera in giunta abbiamo approvato il bilancio di previsione 2024. Nei prossimi giorni sarà inviato al consiglio comunale per la discussione e l’approvazione. Un importante strumento che consentirà di lavorare e programmare in maniera migliore e nei tempi adeguati tutti i servizi e gli adempimenti burocratici agli investimenti che una amministrazione gestisce nell’interesse dei propri concittadini: dal sociale allo sport, dalle opere pubbliche alla scuola, dal turismo alla vita amministrativa del comune". Lo dice Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini.

"Un risultato importante - continua - che certifica i conti in regola del nostro comune e che premia il lavoro fatto fino a oggi. Voglio ringraziare l’assessore al bilancio Nunzio Maniaci, l’ufficio di ragioneria con a capo il ragionier Salanitro, il segretario comunale Dottore Cristofaro Ricupati, tutti i capi Area e gli assessori per questo storico risultato. Oggi abbiamo scritto un’altra bella pagina politica per il nostro paese. Adesso continuiamo a lavorare sempre al servizio dei cittadini, per migliorare il nostro paese in tutti i suoi aspetti".