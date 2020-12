Aumento Tari? I consiglieri del M5S: "E' vergognoso, non lo voteremo mai"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Vergognosa la previsione di aumento della tari di 34 milioni di euro per il 2021. Non voteremo mai in Consiglio comunale un atto che prevede un aumento sulla tassa dei rifiuti per i palermitani considerato il servizio e la crisi Covid. I cittadini non possono pagare per i ritardi della Regione e Musumeci per la realizzazione della settima vasca a Bellolampo e per la cattiva raccolta differenziata del Comune di Palermo”. Lo dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco.