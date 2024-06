Il Comune è pronto a stabilizzare 350 lavoratori part time: "Così potenzieremo dei settori nevralgici"

Il Comune di Palermo pronto a stabilizzare altri 350 lavoratori part time. Si tratta di personale ex categoria C, appartenente all’Area degli istruttori, che era stato assunto con contratti a tempo parziale e indeterminato e che aveva già beneficiato, con decorrenza 1 marzo 2023, della manovra di aumento a 30 ore settimanali per tutto il personale in servizio a tempo parziale.

"Con la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di 350 unità ex categoria C - affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone - l’Amministrazione comunale si appresta a rispettare e a completare un’ulteriore tappa del piano di fabbisogno del personale. In questo modo, riusciamo anche a potenziare settori nevralgici del Comune di Palermo, come ad esempio il Corpo della Polizia Municipale e quello degli istruttori contabili. Un altro passo in avanti, dopo che alla fine dello scorso anno sono stati stabilizzati i dipendenti ex categoria D".

Assunto l’impegno di spesa e dopo l’approvazione di tutti i documenti contabili previsti dalla normativa vigente in materia, che condizionano le assunzioni di personale, l'Amministrazione procederà alle convocazioni degli interessati per la stipula dei relativi contratti a tempo pieno (36 ore) e indeterminato.