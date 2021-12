Santa Flavia, tre consiglieri comunali costituiscono il gruppo Alternativa Futura

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si chiama Alternativa Futura il nuovo gruppo costituito al Consiglio comunale di Santa Flavia "in vista dell’imminente tornata elettorale". Così scrivono i consiglieri che ne fanno parte: Maddalena Venturi, Giuseppe Troia e Stefano Tancredi. Quest'ultimo è stato eletto capogruppo. Alternativa Futura in Giunta è rappresentata dal vicesindaco Giuseppe D’Agostino e dall'assessore Maddalena Venturi.

"Lavorando insieme nel corso di questi anni - si legge in una nota - abbiamo preso coscienza del rispetto reciproco che ci lega e della fiducia maturata; avvertiamo oggi l’esigenza di ufficializzare il nostro legame politico convergendo verso un progetto che da oggi sarà a noi comune. Vogliamo ripartire per un'Alternativa Futura della nostra comunità, per questo riteniamo sia necessario provare a superare i limiti avuti, aprendo una breccia alla nascita di un movimento per la costruzione di una coalizione forte e coraggiosa, che assicuri alla nostra comunità un'amministrazione sempre più vicina alle esigenze del nostro territorio".