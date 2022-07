Lagalla e la Giunta che non c'è: "Non intendo andare oltre la metà della prossima settimana"

A distanza di un mese dalle votazioni Palermo è ancora senza Giunta comunale. Il sindaco Roberto Lagalla questa mattina, a Palazzo delle Aquile, ha incontrato i rappresentanti dei partiti della coalizione che lo ha eletto lo scorso 12 giugno. Nel corso della riunione, il primo cittadino ha fornito alcune indicazioni sui criteri di composizione della Giunta, "per come emerso a seguito dei contatti intrattenuti con i partiti nelle settimane precedenti": "Non intendo andare - ha detto - oltre la metà della prossima settimana per la presentazione ufficiale".

Da Palazzo delle Aquile fanno sapere: "Pur essendo stata unanimemente condivisa la necessità di giungere, nel più breve tempo possibile, all'insediamento della Giunta, è stata avanzata la richiesta di ulteriori approfondimenti. A fronte di ciò, il sindaco, ribadita l’esigenza di assicurare la piena funzionalità del governo cittadino, ha espresso la sua determinazione a giungere ad una rapida sintesi".

Al riguardo, Lagalla ha dichiarato: "Palermo ha urgente bisogno di una squadra che possa affrontare i gravi problemi che l’affliggono. I cittadini si aspettano risposte tempestive ed efficaci. In ogni caso, non intendo andare oltre la metà della prossima settimana per la presentazione ufficiale della Giunta. Fino ad allora continuerò a far fronte personalmente ai tanti problemi di Palermo, come del resto faccio sin dal mio insediamento, nel rispetto delle tante e legittime aspettative dei cittadini".

Le reazioni

Dopo il nuovo rinvio nella formazione della Giunta comunale, Mariangela Di Gangi, neo eletta al Consiglio comunale, ha dichiarato: "L'ennesimo rinvio della nomina della Giunta è il segno che purtroppo, come temevamo, nella nuova "era Lagalla" le poltrone e il bilancino contano più dei bisogni della città. Altro che "prima Palermo"!". Eloquente il meme utlizzato per accompagnare il post sui social: "Prima Palermo o... le poltrone?", c'è scritto.

Questo invece il commento del consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo: “La Giunta Lagalla - ha detto - non decolla nemmeno oggi. E così anche questa promessa viene disattesa in danno dei cittadini palermitani. Anche oggi sembra che beghe interne, tentativi di spartizione di poltrone e poteri, rivendicazioni e ambizioni personali, tutto come da copione nel centrodestra, siano state la causa di un indecoroso teatrino a ciò assistiamo a più di un mese dalla elezione del nuovo sindaco, chiedendoci se i palermitani che lo hanno votato siano adesso consapevoli di aver dato preferenza a chi ha a cuore le poltrone di palazzo delle aquile e non i problemi di che deve fronteggiare le gravi emergenze della città dal cimitero ai rifiuti. Lagalla farebbe bene oggi ad informare tutti se è in grado di varare una giunta, di programmare ed avviare la macchina amministrativa o se sarebbe il caso di fermarsi sin da subito per una evidente ed accertata inoperabilità di fronte ai giochi di partito"