Rimpasto al Comune, ecco i nomi di Forza Italia per la Giunta: Pennino confermata e Alongi al posto di Mineo

Forza Italia ha chiesto ufficialmente al sindaco Lagalla la sostituzione dell'assessore Andrea Mineo (frattanto passato a Fratelli d'Italia) con Piero Alongi e, a sorpresa, la riconferma di Rosi Pennino, nominata lo scorso anno in Giunta in quota Miccichè, ma adesso pronta ad aderire al nuovo corso del partito targato Schifani. Secondo indiscrezioni, l'assessore comunale alle Politiche sociali dovrebbe darne annuncio domani.

L'indicazione di Alongi e l'avvicinamento di Pennino all'area Schifani garantiscono a Forza Italia la presenza in Giunta di tre componenti (l'altro è Aristide Tamajo) perfettamente allineati ad un partito che in Sicilia è saldamente in mano al governatore (al vertice c'è il fedelissimo Marcello Caruso). Ma non solo. I due nomi sono anche graditi allo stesso Lagalla, che non vuole passare ad altri l'assessorato alle Politiche sociali. Al termine di un incontro avuto oggi con Lagalla, Forza Italia ha chiesto al sindaco di "dare seguito, senza indugio, a quanto rappresentato, così da ripristinare il giusto riconoscimento agli elettori di Forza Italia che, rendendolo il partito più votato alle amministrative del 2022, hanno contribuito alla vittoria del centrodestra e del sindaco". Così in una nota il coordinatore regionale Caruso che, dopo aver chiesto l'ingresso di Alongi, "ha ribadito l’apprezzamento e la fiducia nei confronti degli assessori Pennino e Tamajo che alla luce del buon lavoro svolto".

La mossa di Forza Italia conserva la carica di Pennino e asseconda uno dei desiderata del sindaco, che ha il compito di gestire le spinte al rimpasto degli altri partiti per trovare la quadra in Giunta. Fratelli d'Italia vorrebbe blindare il posto di Andrea Mineo, neo entrato fra i meloniani, in aggiunta ai tre assessori attuali: Giampiero Cannella, Dario Falzone e Toti Longo in sostituzione di Carolina Varchi, che ha già annunciato l'addio al ruolo di vicesindaco per dedicarsi a tempo pieno all'attività di parlamentare nazionale. L'impresa non è facile. Anche altri partiti reclamano spazio: su tutti la Dc che, forte dei due consigieri in più che ha aggregato (Di Maggio e Rappa), vuole un assessore in più oltre a Giuliano Forzinetti. Il nome che circola è quello dell'ex consigliere Sandro Oliveri.

La Lega invece è alle prese con il dualismo Anello-Figuccia, con quest'ultima che si oppone alla staffetta. I giochi sono aperti, anche se dopo la festa regionale del Carroccio, che si è tenuta a Caltanissetta, sarebbero salite le quotazioni sull'ingresso in Giunta di Anello. Il commissario regionale della Lega Annalisa Tardino, che lunedì ha incontrato per prima il sindaco Lagalla, si è detta sicura che Anello e Figuccia sapranno trovare la quadra insieme al gruppo dirigente del partito.