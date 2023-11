Comune, giurano i due nuovi assessori: si chiude ufficialmente il rimpasto di Giunta

Con il giuramento di Alessandro Anello (Lega) e Piero Alongi (Forza Italia), i due nuovi assessori che hanno sostituito in Giunta rispettivamente Sabrina Figuccia e Andrea Mineo, si chiude ufficialmente il rimpasto al Comune.

Anello e Alongi hanno giurato stamattina nella sede di Palazzo Palagonia e hanno firmato i documenti relativi all'incarico alla presenza del segretario comunale Raimondo Liotta e del sindaco Roberto Lagalla. Ad Anello sono state assegnate le deleghe al Turismo, allo Sport e agli impianti sportivi, nonché alle Politiche giovanili. Ad Alongi sono andate le deleghe a Politiche ambientali, Verde urbano, Interventi costieri, Igiene ambientale, Rapporti con Rap, Srr, Reset e Arpa, Condono, Abusivismo, Manutenzione immobili.

Il Patrimonio, finora gestito da Mineo, non è stata attribuito ad Alongi: il sindaco infatti, con la determina firmata venerdì scorso, ha assunto la delega in prima persona. Un modo per non scontentare i partiti, visto che a chiedere il Patrimonio era stato il vicesindaco Carolina Varchi, ipotesi che però ha incontrato la resistenza di Forza Italia. Lagalla ha anche rimesso mano ad altre deleghe, ridistribuendole tra gli assessori.

Fratelli d'Italia, oltre al Patrimonio, aveva chiesto come compensazione anche la Polizia municipale e il Traffico, che il sindaco ha assegnato a Dario Falzone. Mentre Alongi ha ottenuto la Protezione civile (in precedenza ad Antonella Tirrito) e il Condono edilizio (prima in mano a Totò Orlando).