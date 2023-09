Rimpasto di Giunta al Comune, fibrillazioni nella Lega: Anello reclama spazio ma Figuccia non vuole mollare

C'è chi come Forza Italia chiede di "sostituire quegli assessori che non rappresentano più il partito"; chi come la Democrazia Cristiana, che si è rinforzata numericamente e presto potrebbe crescere ulteriormente, rivendica "la giusta rappresentanza dei partiti in Giunta" e chi, è il caso della Lega, vive fibrillazioni interne legate sempre al rimpasto. Fibrillazioni che potrebbero portare ad un'implosione.

L'unico posto che il Carroccio ha nella Giunta Lagalla è occupato da Sabrina Figuccia, assessore al Turismo, allo Sport e alle Politiche giovanili. Da mesi però - come noto a tutti - anche Alessandro Anello, capogruppo in Consiglio dei leghisti, spinge per l'ingresso nella squadra di governo. E oggi, in vista del rimpasto, si dice "certo che verrà rispettato l'accordo che prevede la staffetta con Figuccia": "In attesa degli eventuali cambiamenti in Giunta - aggiunge - la Lega, in piena sintonia con l'operato del sindaco Lagalla, ha già dato indicazioni al primo cittadino di procedere al mio ingresso nella squadra di governo al posto di Sabrina Figuccia, per concretizzare un avvicendamento concordato da tempo con i vertici del partito".

Il punto è che Sabrina Figuccia non ne vuole sapere di uscire dalla Giunta per far spazio ad Anello. La motivazione sarebbe legata al mancato ingresso del fratello Vincenzo, deputato dell'Ars, nella Giunta regionale. Una posizione che ha creato una contrapposizione interna fra Anello e Figuccia per l'unico posto in Giunta sul quale la Lega può contare vista la consistenza numerica in Consiglio. Dopo il passaggio alla Dc di Salvatore Di Maggio (subentrato alla dimissionaria Marianna Caronia), infatti, sono rimasti due consiglieri tra le fila del Carroccio: Figuccia e Anello, con quest'ultimo che secondo i boatos sarebbe pronto a lasciare la Lega se non ci dovesse essere la staffetta in Giunta. Due le opzioni in ballo per Anello: il trasferimento alla Dc o nel gruppo consiliare del sindaco.

La decisione finale sul da farsi il partito la dovrebbe prendere giovedì alla prima festa della Lega in Sicilia, che verrà organizzata a Caltanissetta. Per l'occasione infatti saranno presenti sia il leader nazionale Matteo Salvini sia tutti i dirigenti locali, chiamati a sbrogliare la matassa per evitare il ridimensionamento al Comune del partito stesso. Se la Lega infatti dovesse rimanere con un solo consigliere e un assessore, gli alleati potrebbero rivendicare più spazio nella squadra di governo e ciò creerebbe dei malumori a livello di coalizione.

Lagalla segue con attenzione gli sviluppi di questa vicenda. Lavoriamo per Palermo, il gruppo del sindaco in Consiglio, ha recentemente perso un "pezzo" importante che risponde al nome di Salvo Alotta (passato a Forza Italia) e rischia di perdere anche Giovanna Rappa, attirata dalle "sirene" della Dc. Lagalla quindi ha necessità di rinforzare la sua compagine, motivo per cui sarebbe interessato ad accogliere nuovi consiglieri. Anello potrebbe essere uno di questi.