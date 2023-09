Rimpasto di Giunta, Lagalla alle prese con i desiderata dei partiti: inizia il giro delle consultazioni

Sono iniziate ufficialmente le consultazioni del sindaco Roberto Lagalla con i partiti di centrodestra per il rimpasto di Giunta. Oggi il primo cittadino ha avuto un colloquio in presenza con il commissario della Lega in Sicilia, Annalisa Tardino, che avrebbe chiesto la sostituzione di Sabrina Figuccia con Alessandro Anello. La staffetta fra i due esponenti leghisti sarebbe stata decisa a Caltanissetta alla prima festa regionale del Carroccio, di concerto con il leader nazionale Matteo Salvini, malgrado le resistenze di Figuccia.

Trattandosi di una sostituzione ad Anello dovrebbero andare le stesse deleghe di Figuccia, cioè Turismo, Sport e Politiche giovanili. Anche Forza Italia, che spinge per cambiare due assessori su tre (quelli nominati a inizio sindacatura in quota Miccichè), punta a mantere le stesse deleghe: le Politiche sociali, finora appannaggio di Rosi Pennino; Verde urbano, Ambiente e Patrimonio, in mano ad Andrea Mineo, che frattanto è passato a Fratelli d'Italia. Gli azzurri in settimana formalizzeranno le loro richieste: l'indicazione di Piero Alongi, fedelissimo di Schifani, sarebbe blindato; mentre non è ancora sicura la seconda nomina, che dovrebbe riguardare un esponente vicino all'area di Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, che può già contare sulla presenza del padre Aristide nella Giunta municipale. Non è detto che il secondo nome sia una donna.

In casa Fratelli d'Italia, dove il vicesindaco con delega al Bilancio Carolina Varchi è in uscita, si punta alla conferma del neo arrivato Mineo in aggiunta ai tre posti di Giunta. Per la sostituzione di Varchi, il partito vuole valorizzare un dirigente che si è candidato al Consiglio ma non è stato eletto: identikit che potrebbe portare a Toti Longo, professore di educazione fisica, che alle amministrative ha raccolto 885 voti. A Giampiero Cannella invece toccherebbe l'incarico di vicesindaco in luogo di Carolina Varchi. Secondo il ragionamento di Fratelli d'Italia tutto dovrebbe rimanere com'è. Tuttavia, se qualche partito della coalizione chiederà ulteriore spazio, anche i meloniani si faranno sentire, partendo dal fatto che ritengono sovrastimata la presenza di Forza Italia fra Consiglio comunale, Giunta e società partecipate.

Una posizione che verrà esposta al sindaco Lagalla. Fdi, in attesa di convocazione, tornerebbe quindi a chiedere al primo cittadino la presidenza del Consiglio (che il forzista Giulio Tantillo non intende mollare) ma anche di regolare i conti nelle commissioni e nelle ex municipalizzate. A Lagalla il compito di mantenere gli equilibri interni alla Giunta e in generale nella galassia Comune. Non sarà impresa facile, viste anche le pressioni della Democrazia crisitiana che, forte dei due consigieri in più che ha aggregato (Di Maggio e Rappa), reclama un assessore in più. La scelta dovrebbe ricadere sull'ex consigliere Sandro Oliveri.

Per trovare la quadra, il sindaco potrebbe rinunciare a uno degli assessori espressione del suo gruppo (Lavoriamo per Palermo). In questo scenario i nomi che traballano sono quelli di Antonella Tirrito (che ha la delega all'Innovazione e all'Emergenza abitativa) e di Maurizio Carta (Urbanistica e Mobilità). Quest'ultimo potrebbe essere nominato super consulente, consentendo al sindaco di "salvare" Rosi Pennino. Resta però il nodo delle deleghe: Forza Italia infatti rivendica le Politiche sociali. Ci sarà da trattare. E siamo solo all'inizio.