Fumata bianca sul rimpasto di Giunta: esce Mineo, entra Alongi

Fumata bianca sul rimpasto di Giunta al Comune. Più che un rimpasto si tratta della sostituzione di un assessore, visto che Piero Alongi di Forza Italia prenderà il posto di Andrea Mineo (Fratelli d'Italia). Quest'ultimo lo scorso anno era stato nominato su indicazione di Forza Italia (in quota Miccichè), ma qualche mese fa è passato con i meloniani, dando vita ad un braccio di ferro all'interno della coalizione di maggioranza che si è risolto oggi con l'accordo di Ognissanti fra il sindaco Roberto Lagalla e gli esponenti locali di Fdi.

L'accordo si basa su una serie di compensazioni per il partito di Giorgia Meloni, visto che per Mineo si profila un incarico di esperto del sindaco alla Città metropolitana (una sorta di "mini-sindaco") o altri incarichi alla Regione o a Roma; mentre Angelo Pizzuto, vicino all'assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò, è destinato a fare il capo di gabinetto all'ex Provincia fino a quando non si sbloccheranno le nomine in Amg Gas (gli attuali componenti del Cda scadono il 31 dicembre); infine per Eduardo De Filippis ci sarebbe pronto un posto alla fondazione Sant’Elia, nell'orbita sempre della Città metropolitana.

Con l'ingresso in Giunta di Alongi, Lagalla dà via libera alla sostituzione chiesta da Forza Italia. Già domani Alongi dovrebbe presentare al capo di gabinetto del sindaco i documenti propedeutici alla nomina, mentre il giuramento potrebbe essere posticipato di qualche settimana.

La crisi che in questi ultimi mesi ha fatto traballare la maggioranza di centrodestra è stata risolta oggi durante un incontro a Villa Niscemi fra il sindaco Roberto Lagalla - che è il vincitore politico di questa "partita" - ed una delegazione di Fratelli d'Italia composta da Giampiero Cannella, Carolina Varchi, Fabrizio Ferrara, Alessandro Aricò e Giuseppe Milazzo. Quest'ultimo è stato uno di quelli che quando Fdi era sul punto di mollare Lagalla e uscire dalla Giunta - ha tirato il freno a mano. Nei giorni scorsi infatti la discussione con il sindaco è stata aspra e la situazione era sul punto di precipitare.

Alla fine però - di fronte alla richiesta di trovare un punto di caduta avanzata da Lagalla, che ha riconosciuto il fondamentale apporto di Fdi per il governo del Comune e a livello nazionale - si è raggiunta l'intesa. Che tra l'altro rimetterebbe al centro della discussione anche la presidenza del Consiglio e le commissioni (dopo le Europee), oltre ad un riequilibrio delle deleghe. Circostanza questa che avverrebbe subito con il ritorno del Patrimonio all'assessorato al Bilancio, delega quindi che passerebbe a Carolina Varchi; col sindaco invece che cederebbe la delega alla Polizia municipale a Falzone, altro assessore di Fdi, che avrebbe anche il Traffico (ora in mano a Carta).

Il "pacchetto" concordato con Fdi adesso dovrà essere sottoposto agli altri partiti alleati dal sindaco Lagalla, che in definitiva è riuscito a tenere Rosi Pennino in Giunta ed a salvaguardare il posto agli assessori in quota sua, pur avendo perso in Aula due consiglieri eletti nella lista Lavoriamo per Palermo.