"Norme troppo rigorose", Forza Italia chiede lo stop del regolamento sulla riscossione delle tasse

"Un rinvio dell’applicazione del regolamento comunale approvato dal Consiglio ad ottobre che prevede l’inasprimento delle sanzioni, fino alla revoca della licenza, per le attività commerciali non in regola con il pagamento dei tributi comunali". Lo chiede il Gruppo consiliare di Forza Italia, che proporrà un’apposita riunione della conferenza dei capigruppo e un incontro con tutti i gruppi di maggioranza e opposizione.

Per i consiglieri Tantillo, Caronia, Mineo, Cancilla e Ferrara "di fronte al prolungarsi e aggravarsi dell’emergenza sanitaria e delle conseguenze economiche per tantissime categorie produttive, l’applicazione di un regolamento particolarmente rigoroso nella sua parte sanzionatoria rischia di essere la pietra tombale per migliaia di attività commerciali. Ci sembra doveroso - dichiarano - che il Consiglio mostri la sua vicinanza agli imprenditori e commercianti particolarmente provati dalla crisi e spesso a rischio di chiusura, fermo restando che una volta usciti dalla crisi sarà necessario avviare una attenta opera di recupero dell’evasione che ha un peso rilevantissimo sulle casse del Comune e, quindi, sui servizi”.