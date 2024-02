I dubbi delle opposizioni sul regolamento movida: "La gestione dell'ordine pubblico non spetta al Comune"

Le misure di contrasto alla movida selvaggia chieste dal Comitato per l'ordine e la sicurezza nell'ultima riunione in prefettura non convincono le minoranze in Consiglio comunale. Il ragionamento di alcuni consiglieri d'opposizione è che il regolamento movida - al centro di una riunione che si è svolta oggi alla presenza dell'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti - dovrebbe limitarsi a "regolare la convivenza fra residenti e locali notturni; invece sta inglobando una serie di prescrizioni che riguardano aspetti legati alla sicurezza: materia in capo alle forze di polizia e non al Comune".

Lo dice Mariangela Di Gangi, consigliera di Progetto Palermo, secondo cui "c'è il rischio di 'privatizzare' la gestione dell'ordine pubblico, delegando ai gestori delle discoteche compiti che non sono di loro pertinenza e approvando regole che potrebbero risultare illegittime". I titolari dei locali notturni, pur avendo manifestato "totale disponibilità alla collaborazione con le istituzioni", lamentano "costi enormi per assolvere a prescrizioni" come i metal detector, la vendita online dei biglietti e il controllo degli ingressi con lettori di Qr code. "Così - prosegue Di Gangi - si vessano gli imprenditori. E poi i buttafuori delle discoteche non sono agenti di polizia: non possono fare perquisizioni né controllare i documenti. Il sindaco Lagalla, piuttosto, batta i pugni in prefettura e pretenda dal governo nazionale più uomini e controlli da parte della polizia. Quello che ci apprestiamo a trattare in Consiglio è un regolamento sulla movida e non sulla sicurezza".

Su queste basi appare difficile, ad oggi, che maggioranza e opposizione possano trovare un accordo. Domani tuttavia le minoranze di centrosinistra si riuniranno per discutere al loro interno e giovedì si rivedranno nuovamente con i gruppi di centrodestra. L'obiettivo della maggioranza è portare il testo in Aula venerdì "per approvarlo entro la settimana" in modo tale da, afferma Leonardo Canto (Lavoriamo per Palermo), "dare un segnale alla città". A differenza della Di Gangi, Canto sostiene che "i suggerimenti del Comitato per l'ordine e la sicurezza siano un corretto spunto dal quale debba partire la discussione politica, perché provengono da organismi istituzionalmente deputati al controllo del territorio".

Chiusa la discussione generale, le modifiche al regolamento possono essere fatte solo tramite sub emendamenti. Su questo punto, nella riunione di oggi, il segretario generale ha fugato le perplessità di alcuni consiglieri. Si andrà avanti così, con lo scopo di varare un provvedimento che, come ha detto il comandante della polizia muncipale Angelo Colucciello, sia "snello, aderente ai tempi e non troppo restrittivo", per facilitare i controlli dei vigili e delle altre forze dell'ordine. Riuscirà il Consiglio a raggiungere questo obiettivo?