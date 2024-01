Biglietti online per tracciare gli ingressi in discoteca e limiti orari: verso il regolamento contro la movida selvaggia

Dal Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato oggi in prefettura, al quale parteciperà anche il sindaco Roberto Lagalla, usciranno le ultime indicazioni per il contrasto alla movida selvaggia che verranno "assorbite" nel regolamento che il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare nei prossimi giorni dopo mesi di stallo.

Oltre ai limiti orari per discoteche e pub, all'inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta le regole e a un rafforzamento dei dispositivi di sorveglianza (con telecamere e controlli interforze), è concreta la possibilità di tracciamento degli ingressi nei locali che hanno la licenza di pubblico spettacolo. Stiamo parlando di 11 discoteche cittadine, di cui 2 attive in centro storico, che sulla scorta del nuovo regolamento verrebbero indirizzate alla vendita online dei biglietti e al controllo degli ingressi con lettori di Qr code. Un indirizzo appunto, non un'imposizione, che ha l'obiettivo di identificare i clienti o quanto meno di risalire ad essi (conoscendo il nominativo di chi ha acquistato il tagliando) nel caso in cui si dovessero verificare episodi di criminalità.

Tra i deterrenti ipotizzati ci potrebbe pure essere l'introduzione dei metal detector nelle discoteche, mentre è quasi sicuro lo stop a nuove licenze per locali in centro storico. Si sta inoltre valutando la collocazione di un maggior numero di telecamere non solo per il controllo di quanto avviene nelle discoteche ma anche nei locali con licenza di categoria C (intrattenimento occasionale di ristoranti e pub), dove cioè si può diffondere musica, che poi sono la maggioranza di quelli presenti in città. Il regolamento introdurrà nuovi orari sulle attività dei locali notturni, regolamentando la musica all'interno e all'esterno e la somministrazione degli alcolici. Su questi punti, c'è chi come il consigliere Salvo Alotta (Forza Italia) ritiene che "prolungare l'orario di chiusura delle discoteche possa garantire maggiore sicurezza, in quanto eviterebbe che la gente si riversi a bere in strada o non riesca a smaltire per tempo l'alcol".

Quello contro la movida è stato definito dall'assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, che oggi sarà presente al tavolo in prefettura, "un regolamento delicato", che "va approvato con urgenza ma senza tralasciare nulla". Dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, il presidente del Consiglio comunale ha annunciato che convocherà l'assessore e i capigruppo di maggioranza e opposizione per preparare il percorso d'Aula. Un percorso che sarà rapido. La discussione generale è già chiusa e il testo può essere modificato solo con dei sub emendamenti, tranne che non si decida - per armonizzare tutte le modifiche necessarie - di ritirare l'atto e contestualmente presentare un regolamento ex novo.

Il Consiglio si è già confrontato con il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello che, oltre a misure di carattere pratico da recepire nel documento, ha raccomandato un testo che sia quanto più snello possibile per facilitare i controlli dei vigili urbani e delle altre forze di polizia.