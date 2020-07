Comune, Puma: "Alle urne ricordatevi del fallimento di Orlando..."

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sostenere Orlando? Assumersi la responsabilità di un fallimento". Lo scrive in una nota il consigliere di Forza Italia della settima circoscrizione del Comune, Natale Puma. "A Palermo - spiega Puma - sono molte le cose non funzionano. Dal cmitero di Santa Maria dei Rotoli, ai bus non passano con la giusta frequenza. Per non parlare delle potature che sono un vera chimera. Trovare una strada strade non dissestata è davvero un'impresa. Nella nostra circoscrizione - continua Puma - operano solamente dieci operatori ecologici della Rap (Risorse Ambiente Palermo) di fronte a un territorio vastissimo.Il degrado è sotto gli occhi di tutti. Orbene, a tempo debito e quel tempo non è lontano, ricordiamoci bene chi sono stati gli uomini e in quali partiti hanno militato e chi hanno sostenuto. Potrebbero presentarsi - conclude Puma - come vergini o sepolcri imbiancati i soliti politici per tutte le stagioni. Diciamo, i soliti saltimbanco sempre pronti a saltare sempre sul carro del vincitore ed essere sempre in maggioranza".