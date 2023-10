Il Piano regolatore del porto, la "guerra dei 20 anni" e la svolta con Monti: così è nato il molo trapezoidale

Oggi che il volto del porto è cambiato, che la città ha riabbracciato il suo mare, che il waterfront fra la Cala e il Castello a Mare non è più un postribolo a cielo aperto e il degrado ha lasciato il posto alla bellezza, non bisogna dimenticare come e quando è iniziato il cambiamento, ma soprattutto il prezzo pagato da Palermo a causa della "guerra dei 20 anni" fra il Comune e l'Autorità portuale che ha ritardato la riqualificazione di un'area strategica.

Il Piano regolatore del porto

Lo strumento urbanistico che ha permesso di mettere ordine in quello che nel 2018 Pasqualino Monti - presidente dell'Autorità portuale oggi osannato da tutti - aveva definito "un suq che fa schifo", è stato il Piano regolatore del porto (Prp). La sua gestazione è stata lunga e tribolata, così come la sua approvazione. In mezzo, infatti, c'è stata una raffica di ricorsi alla giustizia amministrativa, che ha scandito la "guerra dei 20 anni" fra il Comune e l'Autorità portuale.

Lo scontro fra Comune e Autorità portuale

Un contenzioso superato con l'avvento di Monti, riuscito - dopo anni di scontri politici - a siglare la pace con Leoluca Orlando e a sbloccare il Prp. Rieletto sindaco nel 2012, il Professore aveva infatti messo in discussione il Prp presentato a Palazzo delle Aquile nel luglio del 2008 dall'Autorità portuale, a quel tempo presieduta dall'ingegnere Nino Bevilacqua, e votato favorevolmente dal Consiglio comunale nella seduta del 23 novembre 2011, stralciando le cosiddette "aree bersaglio" (cioè il recupero del tessuto urbano a ridosso del porto). Bevilacqua, vicino all'ex presidente dell'Ars e coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè, è stato l'acerrimo nemico di Orlando, che è arrivato a definirlo "il sindaco occulto di Palermo durante l'era Cammarata".

Va quindi inquadrato in un contesto di forte contrapposizione politica e istituzionale - cominciato prima delle due sindacature di Diego Cammarata, proseguito durante e ripreso nel 2012 (quando Orlando è tonrato a Palazzo delle Aquile) - il braccio di ferro a suon di carte bollate fra Comune e Authority sui confini dell'area portuale. Braccio di ferro che alla fine ha visto soccombere Orlando e il Comune dopo le accuse di "arroganza affaristica" alla governance del porto e all'amministrazione Cammarata, la revoca di atti già approvati e i tentativi di ridisegnare i confini delle aree portuali (contestati da Orlando già a metà degli anni '90). Niente da fare. La giustizia amministrativa pochi anni fa ha dato il via libera al Piano regolatore del porto, confermando l'operato dell'Authority, che durante la presidenza di Bevilacqua aveva comunque riqualificato la passeggiata alla Cala; frattanto è arrivato l'ok del Consiglio superiore dei lavori pubblici e successivamente quello della Regione.

La svolta con Pasqualino Monti

Il resto è storia recente. Rispetto allo stallo del passato, che senza dubbio ha ritardato un processo di cambiamento e di sviluppo della città, in pochi anni si sono bruciate le tappe che hanno portato al rilancio del porto. Prima i lavori alla stazione marittima, la rimozione dei silos per lo stoccaggio del grano sul molo Piave, l'abbattimento delle strutture fatiscenti, la piena operatività della banchina Vittorio Veneto e il dragaggio dei fondali, poi gli interventi sul molo trapezoidale che hanno dato vita al Marina Yachting, la grande infrastruttura che da venerdì scorso ha restituito ai palermitani il contatto con il mare.

Il porto rivoluzionato

Un'opera rivoluzionaria per Palermo, perché nessun altro spazio come il porto ha subito negli ultimi anni una tale trasformazione. Ieri e oggi in migliaia hanno visitato quest'area rinnovata e tirata a lucido, con 14 accosti per panfili da oltre cento metri, una piazza, quattro ristoranti, sette botteghe dedicate a moda e cibo, un laghetto artificiale, un anfiteatro, una sala conferenze, una scuola di cucina, una spa e una fontana con giochi d'acqua mai visti a Palermo. Unica nota stonata il traffico del sabato sera, con le auto che hanno letteralmente invaso via Crispi e dintorni mandando in tilt la viabilità. Ordinaria amministrazione per i palermitani, tutti concordi nelle lodi al presidente Monti per il lavoro svolto e che proseguirà (con l'interfaccia porto-città su via Crispi) almeno fino a giugno 2025, data in cui scade il suo mandato.