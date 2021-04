Dehors sulle strisce blu: "Impasse Comune-Amat, autorizzazioni bloccate"

Il Suap non concede il suolo pubblico ai commercianti, perché non è stato stabilito il rimborso per il mancato introito dei parcheggi. Gelarda (Lega): "Con le riaperture la situazione rischia di diventare esplosiva. Ci sono già decine di pratiche ferme"

"Lo Sportello unico delle attività produttive non può rilasciare autorizzazioni per il suolo pubblico a coloro che vorrebbero mettere dehors sulle strisce blu, perché nessuno è in grado di stabilire il rimborso per il mancato introito dei parcheggi da versare all'Amat. La partecipata del Comune, interpellata, risponde che non è sua competenza la quantificazione, visto che è gestore e non detentore della sosta a pagamento. Anche perché bisogna rivedere il contratto di servizio tra il Comune e la stessa Amat, dato che nel contratto attuale i dehors non vengono menzionati".

Lo rende noto Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio, paventando il rischio che la situazione diventi "esplosiva". "Ci sono già - prosegue Gelarda - decine di pratiche ferme al Suap per la concessione del suolo pubblico. Ma con le riaperture previste da Draghi a fine aprile ci saranno decine o forse centinaia di richieste da parte di ristoratori e bar per ottenere spazi all'esterno, gli unici dove sarà consentito consumare. Se non si sblocca l'impasse tra Amat e Comune molti commercianti non portanno avere la concessione del suolo pubblico". A differenza dell'Amat, l'Apcoa ha già quantificato le somme che il Comune deve ristorare nel caso in cui sottraesse i parcheggi per dare ai commercianti la possibilità di installare i dehors sulle strisce blu".

"Tutto ciò - conclude Gelarda - è intollerabile, perché le attività produttive sono già devastate dalla crisi del Covid e non meritano di restare vittima anche dell'incapacità dell'amministrazione Orlando. Chiediamo pertanto al sindaco di risolvere immediatamente la questione in modo che si possano concedere anche questo tipo di autorizzazioni. E al presidente del Consiglio Totò Orlando di portare subito in Aula la problematica".