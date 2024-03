Il Comune di Palermo primo in Italia per velocità dei pagamenti alle imprese, Varchi: "Un orgoglio"

"Il Comune di Palermo è il primo in Italia per velocità dei pagamenti alle imprese e alle aziende. Un risultato frutto del grande lavoro compiuto sui conti e di cui vado molto orgogliosa". Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia ed ex vicesindaco, commentando un'inchiesta pubblicata dal Sole 24 Ore.

"Il quotidiano economico - prosegue Varchi - ha approfondito oggi il tema dei tempi di pagamento da parte delle Pubbliche amministrazioni italiane. In un quadro non del tutto confortante, spicca il dato di Palermo, di gran lunga il migliore rispetto a tutti i capoluoghi presi in considerazione, con un indicatore migliore di tre volte rispetto al Comune posizionatosi al secondo posto. Questo dato è la conseguenza di un impegno intensissimo portato avanti insieme alla ragioneria generale guidata da Paolo Bohuslav Basile, per rimettere a posto i conti e la macchina dei pagamenti, ereditati in condizioni assai preoccupanti, ed è uno degli obiettivi contenuti nel piano di riequilibrio".

"La cronaca ci dice che Palermo è al primo posto della classifica di efficienza. Una notizia rassicurante per tutti gli operatori", conclude Varchi.