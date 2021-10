Comune, Totò Orlando: "Una lapide in Consiglio per ricordare Elda Pucci"

Una lapide dedicata a Elda Pucci, primo sindaco donna di Palermo, nell'aula del Consiglio comunale. E' la proposta avanzata dal presidente Salvatore Orlando, nel giorno del sedicesimo anniversario della sua morte. "Ritengo doveroso che la città ricordi la figura della professoressa Elda Pucci nella sede più prestigiosa delle istituzioni cittadine, nella quale ha svolto la sua attività in qualità di consigliera comunale dal luglio 1980 ad agosto 1990 e primo sindaco donna dal 19 aprile 1983 al 13 aprile 1984 - ha spiegato Orlando - Non possiamo non ricordare che nel corso del suo mandato, il Comune, per la prima volta, si è costituito parte civile in un processo contro Cosa nostra"