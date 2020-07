Il Comune cerca un Energy manager: dovrà scrivere il piano per l'energia sostenibile

Il Comune a caccia di un professionista esperto in energia sostenibile. L'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso, senza procedura di gara, per l’avvio di un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva per l'affidamento dell'incarico di ”Energy manager certificato esperto in gestione dell'energia (Ege)" responsabile per la redazione del piano comunale di azione per l'energia sostenibile e il clima, dell'inventario base delle emissioni comunalei di Co2 e della valutazione dei rischi e della vulnerabilità al cambiamento climatico, che avrà una durata di sedici mesi.

Per il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Catania, si tratta di un "Passaggio importante al fine di dotare l'amministrazione comunale delle competenze tecniche per raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico e per attuare le misure di adattamento ai cambiamenti climatici. L'emergenza climatica è la grande sfida del futuro e le politiche cittadine possono svolgere un ruolo fondamentale per limitare le emissioni inquinanti e rendere resiliente il tessuto urbano".

Il nuovo "manager" dovrà fornire all'amministrazione, nell'ambito del Paesc, indicazioni utili su come ridurre e ottimizzare i propri consumi energetici e dovrà in generale fornire indicazioni utili su come contribuire con politiche comunali attive a contrastare il cambiamento climatico e ridurne l'impatto sul territorio urbano.

II compenso per l’affidamento dell'incarico, derivante dal ribasso sulla somma di 28 mila euro che sarà effettuato dal soggetto economico invitato a presentare offerta, è da intendersi comprensivo, oltre che dello svolgimento dei compiti di Energy Manager Ege e della redazione del Paesc, anche del coordinamento del gruppo di supporto per le analisi e gli studi settoriali per il Paesc.