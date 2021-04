L'Sos di Orlando: "Comuni vittime della disastrosa condizione dell'agenzia di riscossione"

"Molti Comuni siciliani vivono la sofferenza della disastrosa condizione dell'agenzia di riscossione regionale". A lanciare l'allarme è stato il sindaco Leoluca Orlando che ha partecipato, anche nella veste di sindaco della Città Metropolitana, al'incontro con il viceministro del Mef Laura Castelli e i sindaci delle Città Metropolitane.

Riferendosi al Comune di Palermo, Orlando ha voluto sottolineare che l'ente "non ha una particolare condizione di indebitamento e riesce comunque a rispettare, nei termini previsti, le proprie obbligazioni. Vive, però, tutte le criticità legate ad una condizione di sovraccreditamento e deve subire, paradossalmente, accantonamenti per somme accertate nel proprio impegno di lotta all'evasione ma non riscosse dall'ente preposto alla riscossione".

Orlando ha inoltre ribadito “la richiesta di un allentamento di questi vincoli derivanti dal Patto di Stabilità europeo che l'Unione europea ha sospeso per il 2020/21, ma che è ancora vigente in Italia a carico dei bilanci dei Comuni. La vigenza in Italia di questa normativa rende praticamente impossibile approvare bilanci e garantire i livelli essenziali delle prestazioni ai cittadini. Il Comune di Palermo come centinaia di altri comuni in Sicilia e nel resto d'Italia - ha spiegato il Professore - è costretto ad accantonare ingenti risorse che potrebbero essere utilizzate per esercitare la propria funzione al servizio dei cittadini (al Comune di Palermo sarebbero disponibili ma sono inutilizzabili circa 200 milioni di euro)". Ha infine ribadito la proposta "di procedere alla riscossione della Tari nella bolletta dell'energia elettrica così come avviene per il canone Rai".