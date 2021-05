Comune, Cinzia Mantegna si insedia come assessore

Ha la delega alla Cittadinanza solidale. La nomina è arrivata dopo le dimissioni di Giuseppe Mattina, che ha lasciato l'incarico perché indagato per corruzione, turbativa degli incanti e falso nell'ambito di un'inchiesta sugli appalti per i servizi sociali. Orlando: "Ha accettato di mettere il proprio impegno, la propria professionalità e serietà a servizio della città"

Cerimonia di giuramento da remoto per il nuovo assessore alla Cittadinanza solidale del Comune, Cinzia Mantegna. La sua nomina è arrivata dopo le dimissioni di Giuseppe Mattina, che ha lasciato l'incarico perché indagato per corruzione, turbativa degli incanti e falso nell'ambito di un'inchiesta sugli appalti per i servizi sociali (nella fattispecie per stranieri disabili) affidati dal Comune a un gruppo di privati, un'Ati (Associazione temporanea di imprese), che aveva come capofila una cooperativa il cui legale rappresentate sarebbe la moglie. Mattina si è detto "certo di aver operato nel massimo della trasparenza e correttezza" ma di avere deciso di lasciare l'incarico che ricopriva in Giunta "proprio perché mosso da valori di massimo di rispetto e collaborazione fra le istituzioni".

"Esprimo i miei più sentiti auguri di buon lavoro all'assessore Cinzia Mantegna che ha accettato di mettere il proprio impegno, la propria professionalità e serietà a servizio della città", ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

