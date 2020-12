Comune, Italia Viva e Iv-Sicilia Futura: "Bene le modifiche al bilancio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il Bilancio 2020 del Comune deve affrontare le emergenze di questa città: cimiteri, manutenzione di scuole e strade, nuove metanizzazioni, personale, funzionamento degli uffici. Siamo soddisfatti che l'amministrazione attiva abbia condiviso le nostre proposte di modifica allo schema di previsione e che si proceda in questo senso, rinviando al 2021 tutto ciò che non è urgente e che andrà condiviso con il Consiglio comunale. Quello che invece si può fare quest'anno, lo si faccia subito e senza perdere altro tempo. Il tram non è assolutamente a rischio, le nuove linee sono integralmente finanziate ma dobbiamo coniugare la visione futura ai problemi del presente, per i quali i cittadini chiedono risposte immediate". Lo dicono Dario Chinnici e Gianluca Inzerillo, capogruppo di Italia Viva e Iv-Sicilia Futura al Consiglio comunale.