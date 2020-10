Orlando incontra il nuovo console generale della Russia: "Significativi rapporti tra le comunità"

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato stamani, nella sede istituzionale di Villa Niscemi, il nuovo console generale della Federazione Russa a Palermo, Sergeji Patronov.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“E’ la conferma – ha dichiarato il sindaco al termine dell’incontro - dell’interesse a continuare i già significativi rapporti fra la realtà palermitana e la realtà russa. È stata un’occasione per mettere a fuoco una serie di iniziative che già sono state organizzate, la cui celebrazione a Palermo e in Russia è stata sospesa in attesa che finisca l'attuale emergenza pandemica”.