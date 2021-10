Comune, Orlando riunisce la Giunta: avanti verso il piano di riequilibrio

Riunione della Giunta comunale ieri pomeriggio. Gli assessori hanno ascoltato la relazione del sindaco, Leoluca Orlando e, come si legge in una nota, è stato "confermato il percorso per la predisposizione del piano di riequilibrio".

Il segretario generale dovrà definire schema del piano dopo aver tenuto incontri tematici con tutti i capo area e gli assessori interessati. Da Palazzo delle Aquile spiegano che nel corso della riunione "si è valutato il contesto generale che ha portato alla necessità di redazione del piano di riequilibrio alternativo al dissesto, per il quale peraltro non sussistono le condizioni per la sua applicazione prevista dal Testo unico degli enti locali".

Il piano di riequilibrio dovrebbe essere varato entro il 29 dicembre per evitare il default. La sua redazione però si inserisce in un contesto tutt'altro che disteso. Pesa come un macigno l'ombra dell'inchiesta che vede convolti lo stesso sindaco e e altre 23 persone, tra ex assessori e dirigenti, che rispondono di falso materiale in atto pubblico. Sono accusati di avere "taroccato" entrate e uscite dei bilanci degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 sovrastimando le prime e sottostimando le seconde.