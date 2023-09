Comune, ecco il nuovo direttore generale: la scelta di Lagalla cade su Eugenio Ceglia

Il Comune ha un nuovo direttore generale: si tratta di Eugenio Ceglia, classe 1969, burocrate che vanta una lunga esperienza nelle istituzioni. Il sindaco Roberto Lagalla lo ha scelto al termine di una procedura comparativa in cui una commissione di esperti ha passato al setaccio 26 candidature, 10 delle quali escluse per vizi formali. Le 16 rimaste, dopo ulteriori verifiche, si sono ridotte prima a sei e poi a due: Gianni Lammetti, ex assessore grillino a Livorno e a Roma, e Ceglia, già vice capo di gabinetto dell'ex governatore Nello Musumeci, poi capo di gabinetto vicario dell'allora assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. La scelta del sindaco è caduta su Ceglia che, "esperite le procedure di rito" verrà assunto "entro il 30 settembre". Così scrive Lagalla, sottolineando "il carattere fiduciario dell'incarico".

La permanenza di Ceglia al Comune infatti è legata al manfdato del sindaco, cioè fino al 2027, e prevede una retribuzione lorda di 170 mila euro all'anno (di cui 30 mila legati all'indennità di risultato".

Ceglia ha nel suo curriculum anche un'esperienza romana col sottosegretario renziano Davide Faraone (Istruzione e Sanità); poi l'avvicinamento a Fratelli d’Italia e da ultimo la nomina a capo di gabinetto dell'attuale assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò.

Roberto Lagalla ha sottolineato: "Con la nomina di Eugenio Ceglia finalmente l'amministrazione colma un vuoto nella macchina burocratica. La figura del direttore generale rafforza il meccanismo di integrazione organizzativa e di connessione tra la sfera politica e quella burocratica con l'obiettivo di migliorare il livello dei servizi ai cittadini. Sicuro che il dottore Ceglia saprà interpretare con il massimo impegno questo ruolo, rivolgo a lui i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e dell'amministrazione comunale".