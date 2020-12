Comune, il Pd a Orlando: "Letizia Battaglia resti alla direzione del Centro di fotografia"

Una mozione in cui si chiede al sindaco Leoluca Orlando di respingere le dimissioni di Letizia Battaglia dalla direzione artistica del Centro internazionale di fotografia è stata presentata dalla consigliera comunale del Partito Democratico Milena Gentile. Nell'atto si chiede anche "che Sindaco e Giunta si facciano carico di stanziare i fondi necessari al rilancio del Centro, che costituisce un indiscutibile tassello del patrimonio culturale di Palermo".

"Ritengo - si legge in un passaggio della mozione - che il disorientamento, se pur comprensibile, prodotto dalla lettura delle foto per la campagna Lamborghini, sia tuttavia frutto di un'analisi che ha in sé il vizio di fermarsi in superficie, precludendosi così la possibilità di cogliere la complessità della cifra che costituisce l'essenza espressiva di un’artista di spessore, qual è Letizia Battaglia. Né può trovare alcuna giustificazione la virulenza inaudita di alcuni commenti contro una donna che è sempre stata, e sempre sarà, un’icona palermitana e italiana".

La mozione è condivisa e sostenuta dall'associazione Emily, dall'associazione Mezzocielo presieduta da Rosalba Bellomare, da Marika Cirone Di Marco, già deputata all'Ars nonché componente della direzione regionale del Pd, dalla segretaria del circolo Pd Libertà, Adriana Palmeri, dalla segretaria del circolo Pd Centro storico, Tiziana Calabrese. L'intera unione provinciale del Pd di Palermo, con in testa il segretario Rosario Filoramo, sostiene "convintamente la necessità di rilanciare l'importante polo culturale palermitano diretto da un'artista del calibro di Letizia Battaglia".