Comune, manca il numero legale: nuovo rinvio per la discussione del Piano opere pubbliche

Manca il numero legale e sfuma la seduta del Consiglio comunale. Ancora quindi un nulla di fatto a Sala delle Lapidi per il Piano triennale delle opere pubbliche. "Quest'oggi, in pieno dibattito propedeutico alla approvazione del piano triennale delle opere pubbliche è mancato il numero legale e la seduta è stata chiusa. Al momento della riapertura dei lavori pomeridiani erano assenti alcuni consiglieri che sostengono il sindaco mentre erano presenti alcuni consiglieri, tra cui il sottoscritto della cosiddetta opposizione", dice Leonardo Canto (gruppo misto e componente Azione+Europa).

"Eravamo presenti - spiega Canto - per proseguire la discussione e pervenire all'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche in relazione alle opere che, in seguito ai chiarimenti degli uffici, avremmo ritenuto di votare ma non ci è stato consentito a causa della mancanza del numero legale. Poiché i fatti non sono suscettibili di interpretazioni auspico che con oggi cessi definitivamente qualsiasi atteggiamento manicheo da parte della ex maggioranza orlandiana che, se presente in modo compatto, avrebbe consentito la possibilità di riaprire i lavori e pervenire alla votazione: stavolta i responsabili dell’ostruzionismo cerchino in casa loro o per lo meno la smettano di cercarli da altre parti. Ciò detto, auspico che i toni dell'aula siano più concilianti, che davvero si guardi al bene comune della città (che non è un'esclusiva di questa o di quella parte politica) che si prenda coscienza della circostanza che non ci sono 'i buoni' da un lato ed i 'cattivi' dall'altro ma che invece, facendo tutti un bagno di umiltà, con il sottoscritto in testa, si torni a recuperare un atmosfera di proficuo dialogo che possa portarci all'approvazione delle opere utili alla città inserite nel piano triennale delle opere pubbliche".