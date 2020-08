Rifiuti, M5S al sindaco: "Che fine hanno fatto gli sconti sulla Tari per chi differenzia?"

"Il Movimento 5 stelle ha trasmesso una diffida all’amministrazione comunale e il sindaco per chiedere urgentemente di attivare gli strumenti necessari per la puntuale applicazione dell’articolo 10 (riduzioni) - comma lettera e) del regolamento comunale Tari approvato del Consiglio nel 2014". Lo rendono noto i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco.

I pentastellati ricordano che il "regolamento prevede delle riduzioni sulla Tari per i cittadini che conferiscono presso le isole ecologiche i rifiuti in forma differenziata" .

"E’ vergognoso - dicono dal M5S - che questa amministrazione , che continua a dimostrare di non volere fare la raccolta differenziata, disattende quanto previsto dai regolamenti comunali e dopo 20 mesi dalla prima apertura di un ccr (viale dei Picciotti) continui a negare il diritto al cittadino virtuoso in tema di raccolta differenziata di ottenere le riduzioni sulla Tari e i premi (come i biglietti Amat) annunciati in pompa magna da mesi".