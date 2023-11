Comune, via libera alla staffetta in casa Lega: Anello nuovo assessore, sostituisce Sabrina Figuccia

Alessandro Anello sostituirà in Giunta Sabrina Figuccia. Si concretizza dunque la staffetta in casa Lega dopo un lungo tira e molla. La notizia è ufficiale: a renderla nota è stato il sindaco Roberto Lagalla durante una capigruppo di maggioranza. Si aspettano adesso le dimissioni formali di Figuccia, attuale assessore allo Sport e al Turismo .

Anello dovrebbe giurare da assessore assieme a Piero Alongi, esponente di Forza Italia, che ha preso il posto in Giunta di Andrea Mineo, passato a Fratelli d'Italia e destinato a un incarico alla Provincia o in alternativa alla Regione o a Roma. Mineo ieri aveva formalizzato le dimissioni da assessore.