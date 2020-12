La Lega si rafforza a Isola delle Femmine, Rossella Puccio aderisce al Carroccio

Il consigliere comunale di Isola delle Femmine, Rossella Puccio, ha aderito alla Lega. L'annuncio arriva da Vincenzo Figuccia, coordinatore provinciale della Lega Sicilia a Palermo e Bartolo Sillitti, commissario cittadino della Lega Sicilia a Isola delle Femmine. "Con il suo passaggio, Isola delle Femmine arricchisce la platea degli amministratori della Lega in provincia di Palermo consolidando una forte presenza del nostro partito in seno ai Consigli comunali - dicono - . Conoscendo l'impegno, le capacità di dialogo, la marcata presenza sul territorio, l'attenzione alle istanze della cittadinanza, non ultime, le spiccate doti amministrative già ampiamente dimostrate nel corso dei suoi precedenti incarichi di assessore, siamo certi che la prospettiva sarà politicamente feconda".