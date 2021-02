Orlando pensa a una holding che accorpi le Partecipate, Forza Italia: "Dubbi su tempi e metodo"

Ridisegnare l'assetto delle Partecipate, creando una holding che accorpi in un unico soggetto giuridico la Rap, la Reset, la Sispi, l'Amg e l'Amat. E' l'idea del sindaco Leoluca Orlando, che ha dato mandato al direttore generale del Comune di gettare le basi - o come si legge nei documenti ufficiali di "avviare gli atti prodromici e istruttori" - alla costituzione della nuova società.

L'intento di creare una holding e quindi rimodulare anche le posizioni organizzative è messa nero su bianco in una delibera di Giunta di martedì nella quale ci si riferisce a una direttiva inviata lo scorso 22 gennaio da Orlando al segretario generale Antonio Le Donne, al dirigente Patrizia Milisenda e al vicesindaco, Fabio Giambrone.

Il primo cittadino sottolinea "la necessità di conseguire una razionalizzazione dell’assetto complessivo delle attività" finora portate avanti singolarmente dalle partecipate - raccolta e smaltimento rifiuti, illuminazione pubblica, servizi online, trasporto pubblico, pulizia aree pubbliche - e varare "una più adeguata ridefinizione delle strutture organizzative delle stesse mediante la costituzione di una holding in seno alla quale far confluire il capitale sociale delle partecipate". Un passo da compiere anche "in vista della conclusione del mandato amministrativo, nell’ambito del percorso finalizzato all’approvazione del bilancio 2020-2022".

Le Partecipate "secondo la logica unitaria - scrive Orlando - verrebbero a costituire rami di azienda che abbiano valore strategico ai fini di una più efficiente gestione dei servizi erogati ai cittadini, unitamente a una maggiore economicità della gestione in ragione delle molteplici economie di scala che possono essere attuate nel contesto di azioni sinergiche da attuarsi tra le partecipate anche mediante il ricorso alla modalità dell'in house providing orizzontale (che nel caso della Holding ramificata sarebbe un in house totalmente interno)". La "maggiore economicità" a cui il Professore si riferisce altro non è che un taglio di poltrone. Avere una sola società significa avere un solo presidente, con relativo cda e organismi collegati. Non uno per Partecipata come con l'assetto attuale.

L'idea non piace a Forza Italia. In una nota i consiglieri Marianna Caronia, Giulio Tantillo, Andrea Mineo, Roberta Cancilla e Fabrizio Ferrara precisano di avere appreso dei piani per la holding "solo tramite la pubblicazione di una delibera di Giunta". "Al di là delle considerazioni di merito sul contenuto di tale direttiva, che lascia ampie perplessità circa la scelta delle specifiche azienda includere e non includere nel preannunciato percorso - dicono gli azzurri - siamo molto perplessi dai tempi e dalle modalità. Fermo restando che spettano al Consiglio comunale decisioni di tale portata per l'assetto organizzativo della macchina comunale nel suo complesso e per la qualità e tipologia dei servizi resi ai cittadini, crediamo che già prima di dare questo 'mandato' al direttore generale, il Sindaco e la Giunta avrebbero dovuto affrontare la discussione con l'organo consiliare. Una discussione dalla quale certamente potrebbero venire, e verranno al momento opportuno, utili indicazioni, indirizzi e decisioni per la vita delle aziende. Aziende il cui generale stato di difficoltà non può essere risolto con provvedimenti frettolosi né tantomeno privi di un ragionamento politico di prospettiva sui servizi per la città".