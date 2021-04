Comune, Varchi (Fdi): "Epoca Orlando finita, palermitani voteranno la destra sovranista"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"E' sintomatico che durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi assessori, non potendo in alcun modo mascherare i guai di una ex maggioranza ormai allo sbando, Orlando abbia tentato di spostare l'attenzione sul futuro di Palermo lanciando i suoi strali contro la destra. Bene, se ne faccia una ragione: la sua epoca volge al termine, presto Palermo sceglierà l'alternativa e i palermitani si affideranno proprio a quella destra sovranista capace di comprendere le legittime istanze di una città ormai allo stremo dove nemmeno i defunti conoscono la pace. Non siamo interessati alle alchimie di Palazzo, agli assessori cambiati come pedine ma lavoriamo solo per offrire un progetto serio e credibile nel naturale perimetro del centrodestra".

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato palermitano e componente esecutivo nazionale Fdi commentando le dichiarazioni del sindaco Leoluca Orlando nel corso della presentazione dei due nuovi assessori.