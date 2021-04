Nuovi assessori, Avanti Insieme: "Al fianco di Sala e Martorana per risolvere problemi città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ringraziamo vivamente il collega e ingegnere Toni Sala per aver accettato un incarico così gravoso in uno dei momenti più difficili della nostra storia e del Comune. Senso di responsabilità, coerenza verso gli elettori e lealtà verso la città hanno guidato questa scelta condivisa. Conoscendone e apprezzandone la serietà e la preparazione, sappiamo che metterà le sue competenze professionali e il suo impegno, come sempre ha fatto, al servizio di un ruolo così delicato. Il lavoro da fare è tanto, non solo nella direzione di migliorare la grave situazione delle sepolture, ma anche di dotare la città di regolamenti fondamentali come quello sui beni confiscati alla mafia e sui beni comuni. Auguriamo dunque a Toni Sala e alla neo assessora Cettina Martorana un lavoro proficuo in questo anno decisivo, assicurando fin da subito il nostro sostegno per la risoluzione dei problemi e per il miglioramento della qualità dei servizi nella nostra città". Lo dichiarano i consiglieri di Avanti Insieme Valentina Chinnici, Massimo Giaconia e Claudia Rini.