Comune, sì della Giunta al bilancio di previsione mentre il Consiglio è alle prese col tesoretto da spendere

Con l'apprvazione in Giunta dello schema di bilancio di previsione 2024-2026 e del Dup (Documento unico di programmazione), l'amministrazione Lagalla inanella il nono strumento contabile nel giro di circa un anno e mezzo. "Un risultato molto importante" dice il sindaco, sottolineando che "si è recuperato un arretrato che andava avanti dal 2019".

Cosa prevede la manovra

La manovra di previsione tiene conto della rimodulazione del Piano di riequilibrio decennale approvato dal Consiglio il 29 giugno scorso. In particolare prevede che la spesa corrente non potrà essere aumentata. Secondo le previsioni, inoltre, l'indebitamento scenderà da 174 a 134 milioni. Nella delibera viene riportato il gettito Tari (123,9 milioni di euro); l'addizionale Irpef, che il prossimo anno aumenterà rispetto al 2023 (da 59,3 milioni a 63,4 milioni); confermate anche le aliquote Imu.

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale offerti dal Comune ai cittadini (musei, impianti sportivi, servizi funebri e cimiteri, mense scolastiche, mercato ittico e ortofrutticolo), le tariffe dovranno coprire almeno il 36% dei costi. Nel triennio le aziende partecipate non dovranno produrre "perdite di esercizio e/o nuovi disallineamenti, pena la compromissione del risanamento dell'ente".

Il sindaco: "Impegno e rigore sui conti"

"Abbiamo deliberato il bilancio di previsione 2024-2026 in Giunta in anticipo come, del resto, è giusto che sia - dichiara il sindaco Lagalla -. Un risultato per certi versi quasi unico per questo Comune. E' l’ulteriore dimostrazione di come questa amministrazione sui conti dell’ente abbia messo in campo il massimo impegno e rigore. Il mio ringraziamento al vicesindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi e agli uffici della Ragioneria generale per il grande lavoro svolto. Adesso, l’augurio è che il Consiglio comunale riesca a esitare il documento entro Capodanno, in modo da non lasciare il Comune neanche un giorno in esercizio provvisorio l’anno prossimo".

In Consiglio il tesoretto da spendere

Oggi, intanto, il Consiglio comunale dovrà determinarsi sulla destinazione dell'avanzo d'amministrazione: un tesoretto da 71 milioni di euro rimasti nelle casse di Palazzo delle Aquile che adesso, con una variazione di bilancio, potrà essere speso. Una parte di queste somme è vincolata mentre più di un terzo è "libera" (circa 27 milioni), cioè a disposizione per gli investimenti, ma va impegnata entro la fine dell'anno.

La spesa è concordata con il Consiglio, al quale il sindaco Lagalla ha proposto il seguente schema: 6 milioni per l'accordo quadro relativo alle manutenzioni (2 milioni all'edilizia pubblica, 2 a quella scolastica e 2 alla città storica); 3,5 milioni nuova piscina temporanea nel Pallone di viale del Fante; 1,2 per l'illuminazione pubblica; 3 milioni manutenzione straordinaria patrimonio comunale; 500 mila per la manutenzione di vasche e fontane; 1 milione sull'accordo quadro degli impianti sportivi; 3,2 completamento fognatura di via Messina Marine; 700 mila ad Amat per segnaletica stradale; 900 mila per la riqualificazione di Monte Pellegrino; 800 mila interventi di riqualificazione delle sedi di circoscrizione; 2,4 milioni per implementare gli autoparchi; 2,5 alla Rap e infine circa 2,3 milioni fra Protezione Civile, ville e giardini, Reset, Amap e Amg; 900 mila per dissuasori a scomparsa; 2,5 milioni transazione con Amat; 800 mila per la cittadella dello sport; 300 mila euro per affidare all'esterno la potatura alberi.