Comune senza garante dei detenuti: sciopero della fame della co-presidente del comitato Esistono i Diritti

"Ho deciso dalla mezzanotte di ieri di dare corpo all’iniziativa per la nomina del garante comunale per la tutela dei diritti delle detenute e dei detenuti di Palermo, dando voce attraverso questa lotta non violenta a chi voce non ha". E' questo l'incipit della lettera scritta al presidente del Consiglio comunale Totò Orlando da Eleonora Gazziano, co-presidente del comitato Esistono i Diritti, che ha iniziato lo sciopero della fame.

Una protesta radicale e non violenta affinché "il presidente del Consiglio mantenga l'impegno dato al comitato Esistono i Diritti già negli scorsi mesi" e cioè "il prelievo urgente del regolamento esitato dalla Settima commissione consiliare che prevede l'istituzione della figura del garante comunale per la tutela delle persone detenute"..

"Auspico che tutti i consiglieri comunali, insieme a me e a tutta la dirigenza del comitato Esistono i Diritti, possano essere speranza per i detenuti - si legge nella lettera di Gazziano -. Il mio sciopero della fame è simbolo di dialogo e non di ricatto. Uno sciopero che interromperò quando il presidente Orlando interromperà questo silenzio al sapore d’indifferenza, pronunciando parole chiare, limpide e solenni. Il Consiglio tutto, superando le logiche di maggioranza e opposizione, apra la discussione per deliberare il regolamento. I detenuti palermitani non sono fantasmi, dentro gli istituti penitenziari ci sono esseri umani".