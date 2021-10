Orlando indagato per falso sui bilanci del Comune, la Lega attacca: "Subito la sfiducia al sindaco"

"Saranno i giudici a stabilire le eventuali responsabilità penali del sindaco Orlando e delle altre persone indagate dalla Procura di Palermo per possibili irregolarità nei bilanci e fino ad allora vale come per tutti la presunzione di innocenza. Ma è evidente che vi è un problema tutto politico nel momento in cui il Comune si avvia al dissesto finanziario ed è già da tempo in totale dissesto funzionale". Lo affermano il capogruppo della Lega al consiglio comunale di Palermo, Igor Gelarda, e la collega Marianna Caronia.

"Lo diciamo da tempo e torniamo a ribadirlo: è ora di votare la sfiducia - aggiungono -. Quella sfiducia che abbiamo promosso da mesi e che finora ha raccolto una decina di firme è la cartina al tornasole di come qualcuno a Palermo abbia fatto opposizione solo a parole. Ma oggi più di prima e in maniera definitiva non ci possono più essere mezze misure. O si è con Palermo o si è con Orlando. O si firma e vota la sfiducia o si è contro la città".