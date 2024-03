Il cambio in Giunta è fatto: Tirrito si dimette, al suo posto ecco Ferrandelli

Antonella Tirrito ha rassegnato le dimissioni da assessore. Al suo posto Fabrizio Ferrandelli, che domani giurerà a Palazzo Palagonia davanti al segretario generale. Ferrandelli, che lo scorso dicembre assieme al consigliere Leonardo Canto aveva aderito a Lavoriamo per Palermo (il gruppo che fa riferimento direttamente al sindaco Lagalla), a metà febbraio aveva definitivamente lasciato Azione, interrompendo ogni incarico rappresentativo con il partito di Calenda.

Un passaggio che ha fatto da preludio all'ingresso in Giunta che verrà formalizzato domani. Con l'inserimento di Ferrandelli nell'esecutivo cittadino, il sindaco procederà a un piccolo rimescolamento delle deleghe. Oltre all'Innovazione digitale, ai rapporti con Sispi e all'Emergenza abitativa e politiche per la casa, che erediterà da Tirrito, Ferrandelli avrà anche la delega al Benessere animale finora in mano a Rosi Pennino. A quest'ultima Lagalla dovrebbe assegnare le deleghe del sociale che aveva Tirrito.

“Lavoriamo per Palermo in questi mesi si è rafforzata, non è più una semplice lista elettorale ma un vero e proprio soggetto politico che ha l’ambizione di crescere ancora. Riconosco al sindaco Roberto Lagalla una meritoria azione di svolta nel governo della città. Finalmente esiste un progetto per Palermo", così il capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio Dario Chinnici.

"Il sindaco oggi ha accettato le dimissioni di Antonella Tirrito da assessore - continua Chinnici -. In questi mesi Antonella ha portato avanti un ottimo lavoro, la ringrazio sentitamente per quello che ha fatto e sono certo potrà svolgere con la stessa qualità altri ruoli nella nostra squadra. Credo adesso che la riconfigurazione del nostro gruppo consiliare e il suo rafforzamento, ne impongano una diretta assunzione di responsabilità. Per questa ragione auspico che il sindaco nomini un nuovo assessore che sia espressione di questo rinnovato impegno, una figura che possa valorizzare le nuove energie al servizio della città e della maggioranza che la governa".

"Nella giornata di oggi - conferma il sindaco Lagalla - ho accettato le dimissioni dell’assessore Antonella Tirrito, che ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi ed alla quale auguro i migliori successi per i propri progetti futuri. Le considerazioni del capogruppo di Lavoriamo per Palermo, Dario Chinnici, pongono delle riflessioni importanti sul nuovo assetto che assumerà la Giunta comunale. Nelle prossime ore mi determinerò per formalizzare la sostituzione di Antonella Tirrito con il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli, il quale, aderendo al gruppo Lavoriamo per Palermo, ha sposato convintamente l’azione politica e amministrativa di una coalizione di centrodestra che sta impiegando ogni sforzo possibile per la rinascita della città".