Gli assessori Costumati e Piampiano lasciano la Giunta, Figuccia: "Orlando si dimetta"

"Davanti alle crepe sempre più evidenti della sua amministrazione, Orlando prenda atto che la sua esperienza è terminata". A dirlo è Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all'Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo, che aggiunge: "Ci spiace che i conflitti intestini nella maggioranza di Palazzo delle Aquile spingano alcuni a citare modelli impossibili da realizzare. Una formula Draghi? Preferiamo giocare di anticipo dicendo di 'no' ad Orlando, ben fieri di fissare una distanza irriducibile che è per noi una medaglia al valore".

"Che Italia Viva pensasse alla formula Ursula - prosegue Figuccia - è lecito ma i renziani hanno chiaramente fatto i conti senza l'oste. Oggi, a un anno dalle elezioni, immaginare un governo della città con una formula simile, non è minimamente pensabile. La Lega, primo partito in Italia - è doveroso precisarlo - non farà mai il crocerossino di nessuno anzi attende che il sindaco faccia un sussulto d'orgoglio e si dimetta per dare finalmente ossigeno ai palermitani".