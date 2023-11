Mineo si è dimesso da assessore: Alongi verso il giuramento, scontro nella Lega sulla staffetta Figuccia-Anello

Andrea Mineo ha formalizzato stamattina le dimissioni da assessore. E' dunque questione di ore l'ingresso in Giunta di Pietro Alongi, esponente di Forza Italia vicino al governatore Schifani, che assumerà le delege di Mineo (Verde, Politiche ambientali e Patrimonio). Per Mineo, che nei mesi scorsi è passato da Forza Italia a Fratelli d'Italia, potrebbe esserci un incarico alla Città metropolitana come esperto, ma si parla anche di un possibile ruolo a livello regionale o nazionale.

Al Comune il segretario generale si è già messo in moto per organizzare il giuramento di Alongi, che dovrebbe avvenire a breve. Molto probabilmente domani. Non c'è ancora certezza invece sulla "staffetta" in Giunta fra i leghisti Sabrina Figuccia, attuale assessore allo Sport e al Turismo, e Alessandro Anello, capogruppo in Consiglio. Quest'ultimo è sostenuto dalla coordinatrice regionale Annalisa Tardino, che ha già chiesto al sindaco Lagalla la sostituzione in Giunta con Figuccia in una delle ultime riunioni dei partiti di maggioranza. Figuccia però non intende mollare il posto in Giunta e sta provando a resistere con il supporto del vicepresidente della Regione Luca Sammartino, uno dei big della Lega in Sicilia.